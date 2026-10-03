La nuova generazione di Hezbollah ha inflitto perdite senza precedenti ai sionisti

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il generale Ismail Qaani giovedì sera alla cerimonia «Nasr Qarib» (Vittoria vicina), organizzata in occasione del secondo anniversario dei comandanti martiri del fronte della Resistenza a Teheran, ha detto: Nonostante il martirio del leader della rivoluzione, Dio Onnipotente ha concesso alla nostra nazione un leader che continua lo stesso glorioso cammino.

Ha dichiarato: Con le vittorie militari sul nemico e la massiccia presenza della nazione iraniana sul campo, stiamo assistendo alla formazione di un nuovo periodo di significato e metodo della Resistenza.

Il comandante della Forza Qods dei Guardiani della Rivoluzione ha sottolineato: Assistiamo ogni giorno alle vittorie della nazione eroica dello Yemen che, nonostante oltre 11 anni di assedio, con volontà ferma avanza sul cammino della Resistenza e progredisce eroicamente sul campo. Le forze della Resistenza dello Yemen nella prima fase della loro operazione hanno conquistato 5400 chilometri quadrati delle zone previste; un'estensione equivalente alle zone liberate nell'operazione Beit-ol-Moqaddas durante il periodo della Sacra Difesa. Sono anche sul punto di conquistare più di altri mille chilometri quadrati.

Ha sottolineato: Queste vittorie mostrano che il fronte della Resistenza, grazie al sangue dei martiri altamente venerati e ispirato dalla via del martire Sayyed Hassan Nasrallah e del suo compagno permanente, il martire Sayyed Hashem Safi al-Din, continua il suo cammino con dignità e orgoglio.

Il generale Qaani ha dichiarato: Dobbiamo rafforzare la cintura di difesa, indipendenza e dignità dall'Afghanistan allo Yemen e dall'Iran a Gaza e al Libano in tutto il mondo islamico. Oggi grazie al sangue di martiri come Sayyed Hassan Nasrallah e Sayyed Hashem Safi al-Din, l'unità delle nazioni islamiche si sta rafforzando, e i correnti che seminano divisione subiscono più sconfitte che mai.

Ha sottolineato: Oggi assistiamo all'unità delle arene nel fronte della Resistenza, e ciascuna delle sue parti sorprende il nemico con riflessione e azioni calcolate. Gli americani pensavano di poter costringere l'Iran a capitolare in quattro giorni o al massimo due settimane, ma si sono trovati di fronte a condizioni completamente diverse dai loro calcoli.

Il generale Qaani ha continuato: Hezbollah in una delle sue guerre più dure ha combattuto eroicamente, e il regime sionista in tutta la sua vita maledetta non ha mai subito perdite così senza precedenti.

Ha detto: Mentre si propagandava che Hezbollah era stato annientato e non aveva più capacità di resistere, i combattenti di Hezbollah due giorni dopo l'inizio della guerra e il martirio del nostro grande Imam sono entrati sul campo e fino ad oggi hanno combattuto con tanto coraggio da stupire amici e nemici in tutto il mondo.

Il generale Qaani ha sottolineato: Questo periodo di guerra è stato una delle guerre più dure di Hezbollah dalla sua fondazione. Tuttavia, Hezbollah ha combattuto eroicamente, e l'espressione dello sceicco Naim Qassem che ha detto: «Abbiamo combattuto come ad Ashura e Karbala», è stata in tutta giustizia un'espressione corretta.