La scia di sangue dei crimini dei sionisti; da Gaza all'Iran

Agenzia di stampa Abna: Da tre anni l'Asia occidentale si sveglia al suono delle esplosioni aggressive del regime sionista, naturalmente con l'aiuto dell'America; da tre anni, per una parte dei popoli del mondo, il mattino inizia con la ricerca di acqua e pane e la notte con il conteggio di coloro che non sono più tornati. Dal 7 ottobre 2023 ad oggi, la geografia della grande guerra si è ampliata, e la scia degli attacchi del regime infanticida di Israele si è estesa dai vicoli di Gaza alle case del Libano del Sud e poi al cielo dell'Iran; una guerra in cui gli ospedali non sono rimasti al sicuro e non hanno potuto nemmeno essere un rifugio sicuro per le persone, la scuola si è trasformata da aula in luogo di sepoltura di bambini innocenti, e l'acqua e il cibo, dai bisogni più elementari della vita, sono diventati parte dell'equazione della guerra per i succhiatori di sangue del mondo.

Se dovessimo raccontare gli ultimi tre anni attraverso la storia delle operazioni, i nomi delle armi e il numero degli attacchi, nulla di ciò che è accaduto alle persone sarebbe visibile. Quei bambini a Gaza il cui cuore tremava secondo dopo secondo e che, avvolti nel sudario, sono diventati martiri tra le braccia della madre; case di cui non è rimasto nulla se non macerie; una madre che non sente più la voce di suo figlio; un bambino che non chiama più il nome del padre; un medico che, nel buio e senza attrezzature, sta sopra un ferito che forse non può più essere salvato; un bambino che, invece dello zaino di scuola, porta con sé alcune bottiglie d'acqua. Questo è il racconto di tre anni in cui il regime usurpatore di Israele ha trasformato Gaza in una delle più grandi scene di distruzione umana al mondo, e la portata della sua bellicosità e dei suoi infanticidi ha raggiunto il Libano e l'Iran.

Gaza, il Libano e l'Iran sono tre geografie diverse, ma negli ultimi tre anni, un'immagine comune si è ripetuta molte volte: il martirio di persone innocenti. Gli ultimi tre anni non possono essere misurati solo dal numero di missili, operazioni e obiettivi militari. Bisogna misurarli dal numero di bambini che non sono tornati a scuola; dagli ospedali che non hanno più potuto accogliere pazienti; dalle case i cui proprietari sono rimasti sotto le macerie; dalle madri che hanno sepolto i loro figli; dalle persone che hanno fatto la fila per l'acqua e dalle famiglie che una mattina sono uscite di casa e non sono mai più tornate alle loro case. La scia di sangue si estende da Gaza al Libano e all'Iran; una scia che non scompare con la fine di ogni attacco e rimane nella memoria delle persone che, ancora in mezzo alla guerra, cercano un segno di vita.