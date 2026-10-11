Azizi reagisce alle dichiarazioni di Rubio: il problema dell'America è con l'Iran e gli iraniani

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Ebrahim Azizi, presidente della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Consiglio consultivo islamico, in reazione alle recenti dichiarazioni di Marco Rubio, Segretario di Stato americano, sugli Achemenidi, ha scritto sulla sua pagina in uno dei social network: «Un paese la cui storia è iniziata con il genocidio degli indigeni e che non ha mai smesso un momento il colonialismo e lo spargimento di sangue, accusa di crimini gli Achemenidi, che hanno scritto la prima dichiarazione dei diritti umani del mondo! La loro natura malvagia — il loro problema è con l'Iran e gli iraniani.»