Pezeshkian: gli atti terroristici non scuoteranno la determinazione delle forze di sicurezza

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Massoud Pezeshkian, sabato (18 Mehr 1405), in un messaggio di cordoglio per il martirio della molto onorevole martire tenente colonnello Nusrat Eftekari, vice per gli affari culturali e sociali del comando di polizia della provincia del Sistan e Belucistan, nella regione di Cheshmeh Ziarat a Zahedan, alla famiglia onorata di questa molto onorevole martire, ai comandanti e al personale di Faraja, ai suoi colleghi e al nobile popolo della provincia del Sistan e Belucistan, ha sottolineato: tali atti criminali non scuoteranno mai la determinazione delle forze di sicurezza nella protezione della vita, della tranquillità e del benessere delle persone, e la protezione della sicurezza dei cittadini e la lotta al terrorismo e ai fattori di insicurezza continueranno con determinazione.