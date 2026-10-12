Membro di Hamas: La minaccia di assassinare «Khalil al-Hayya» non ci farà arretrare dal cammino della resistenza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Bassem Naim, membro dell'ufficio politico di Hamas, in reazione alle minacce di Israel Katz, ministro della Guerra del regime sionista, contro Khalil al-Hayya, capo dell'ufficio politico di questo movimento, ha detto: Hamas prende sul serio queste minacce, ma le considera parte della propaganda elettorale della corrente di estrema destra nei territori occupati.

Dichiarando che la minaccia del martirio non indebolisce la volontà delle forze di resistenza, ha aggiunto: «Ci minacciate con ciò per cui preghiamo giorno e notte? Il martirio? I vostri sforzi falliranno; continuiamo il nostro cammino fino alla vittoria e alla liberazione.»

Va notato che il ministro della Guerra del regime sionista ha minacciato pubblicamente di assassinare il capo del movimento Hamas. «Israel Katz», insieme alla minaccia pubblica contro «Khalil al-Hayya», ha affermato: Abbiamo assassinato membri di alto rango di Hamas a Gaza, e questa volta inevitabilmente tocca a Khalil al-Hayya unirsi a Haniyeh e ai suoi amici.