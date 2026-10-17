Trump: L'Arabia Saudita accetti l'offerta di aiuto di Israele contro lo Yemen!

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita CNN, il presidente americano Donald Trump venerdì ha dichiarato che l'Arabia Saudita deve accettare l'aiuto del regime sionista per l'aggressione contro lo Yemen e ritiene che Riyadh alla fine lo accetterà.

In risposta a una domanda sulla riproposizione del tema della normalizzazione dei rapporti con l'Arabia Saudita, ha detto: «Sì, forse questo tema è più discusso che mai.»

Trump ha detto: «L'Arabia Saudita è molto felice di ricevere il sostegno di Israele e il nostro sostegno. Israele è stato molto utile per l'Arabia Saudita!»

In precedenza il giornale in lingua ebraica Haaretz aveva riferito che il regime sionista, tramite gli Stati Uniti, cerca di convincere l'Arabia Saudita a partecipare alla guerra contro lo Yemen.

In questo rapporto si affermava che il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, non presta attenzione all'aiuto del regime sionista contro lo Yemen, poiché questa questione potrebbe danneggiarlo nell'opinione pubblica saudita.