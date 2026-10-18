Sufi: Se l'Iran viene attaccato, le infrastrutture della regione non saranno al sicuro

Ali Sufi, segretario generale del partito "Riformatori Progressisti", in un'intervista riguardo alle nuove mosse del nemico americano-sionista e alla possibilità di un attacco al nostro paese nelle prossime una o due settimane, ha dichiarato: "Ritengo improbabile che accada una cosa del genere, perché anche la controparte sa che questa guerra è regionale e non può essere limitata alla sola geografia dell'Iran."

Ha aggiunto: "Qualsiasi azione militare può gettare la regione nel caos, e i paesi della regione, in particolare i paesi del Golfo Persico e i paesi arabi, hanno dimostrato che una guerra totale sarebbe difficile da sopportare per loro, poiché le conseguenze di tale guerra raggiungeranno certamente anche i loro paesi."

L'America dovrà pagare un prezzo elevato

Questo attivista politico ha continuato: "Se le infrastrutture dell'Iran vengono attaccate, anche le infrastrutture degli altri paesi della regione non saranno al sicuro. D'altra parte, anche l'America dovrà pagare un prezzo molto elevato, e il risultato di tale guerra non è né certo né chiaro per la controparte."

Riferendosi alle capacità dell'Iran di far fronte a un'eventuale guerra, ha detto: "L'Iran ha dimostrato di disporre dei mezzi e dei meccanismi necessari per la guerra; naturalmente, in una valutazione a lungo termine, potrebbero essere esaminati questioni come l'entità dei mezzi delle parti o le condizioni economiche dell'Iran, ma in ogni caso i negoziati continuano e non sono terminati."

Il segretario generale del partito "Riformatori Progressisti", riguardo ad alcune dichiarazioni aspre di funzionari americano-sionisti, ha osservato: "A mio parere, queste dichiarazioni hanno maggiormente un aspetto di spacconeria piuttosto che portare effettivamente ad azioni operative."