Proposta di Al-Azhar d'Egitto di formare immediatamente un comitato di mediazione nella regione

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Al-Mayadeen, Ahmad al-Tayyib, sceicco di Al-Azhar d'Egitto, ieri si è rivolto ai fratelli nei paesi arabi e islamici chiedendo di prestare attenzione allo spirito di fratellanza e ai legami religiosi e di sangue, nonché di intraprendere la via della saggezza e il linguaggio del dialogo.

Ha sottolineato la necessità dell'immediata cessazione di tutte le azioni bellicose che prendono di mira la vita degli innocenti.

Al-Tayyib ha precisato che propone la formazione immediata di un comitato di mediazione con la partecipazione dei saggi della Ummah islamica per porre fine ai disaccordi all'interno della Ummah e rafforzare la potenza e la sovranità dei paesi arabi.

Ha sottolineato la propria disponibilità a sostenere questo comitato e ha detto di essere certo che tutte le parti dispongono della saggezza necessaria e possono mettere da parte i disaccordi e porre fine ai conflitti nella regione.

Questa richiesta di Al-Azhar arriva contemporaneamente ai movimenti dell'Egitto per inviare forze in Arabia Saudita con l'obiettivo di contrastare le operazioni delle forze armate dello Yemen.