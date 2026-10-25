Le forze armate yemenite: Il nostro attacco a Mecca e Medina è una grande bugia

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masirah, le forze armate yemenite oggi sabato in una dichiarazione hanno annunciato: Sottolineiamo che le affermazioni avanzate dal nemico saudita secondo cui le nostre forze prendono di mira i luoghi sacri a Mecca e Medina sono una grande e flagrante bugia.

Nella dichiarazione rilasciata dalle forze armate yemenite a questo proposito si legge: Le bugie e le accuse dell'Arabia Saudita non ingannano più nessuno. Le nostre operazioni prendono di mira gli impianti petroliferi e le basi militari del nemico saudita, e annunciamo l'esecuzione di queste operazioni nello stesso momento in cui avvengono.

Questo mentre i media sauditi avevano falsamente affermato poche ore fa che l'esercito e i combattenti yemeniti avevano sparato verso Mecca e Medina!