Attacco aereo saudita su al-Jawf; decine di persone sono state martirizzate e ferite

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando al-Masira, i caccia sauditi hanno commesso un nuovo massacro nel mercato di al-Hazm e in una stazione di servizio ad al-Jawf in Yemen.

I caccia sauditi hanno bombardato in più ondate il mercato di al-Hazm in questa provincia e hanno anche effettuato un attacco aereo su una stazione di servizio.

Fonti yemenite hanno annunciato che a seguito di questi attacchi un certo numero di yemeniti, tra cui donne e bambini, sono stati martirizzati.

Nell'attacco alla stazione di servizio al-Taysir a Hazm quattro persone sono state martirizzate.

Fonti yemenite nelle ultime statistiche hanno annunciato che il numero dei martiri dell'attacco a un mercato ad al-Jawf ha raggiunto 14 e quello dei feriti 10 persone.