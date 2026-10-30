Il cancelliere tedesco: La guerra contro l'Iran ha avuto un grande impatto sull'Europa

Secondo il resoconto dell'agenzia di stampa ABNA citando l'emittente Al-Mayadeen, «Friedrich Merz» cancelliere tedesco oggi venerdì nel suo discorso, senza condannare gli aggressori americani e sionisti, ha affermato: Ci stiamo adoperando affinché la guerra in cui è coinvolto l'Iran termini il prima possibile.

Il cancelliere tedesco, il cui paese come gli altri paesi occidentali ha subito grandi danni a causa dell'insicurezza dello Stretto strategico di Hormuz dopo l'aggressione illegale dell'America e del regime sionista contro il territorio dell'Iran, ha riconosciuto: La guerra in cui è coinvolto l'Iran ha avuto un impatto esteso sull'Europa.

«Friedrich Merz» ha poi aggiunto: La verità innegabile è che gli Stati Uniti stanno cambiando la loro politica estera e anche noi dobbiamo fare lo stesso.