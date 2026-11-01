Il generale di divisione Abdullahi una nuova banca di obiettivi e beni del nemico è all'ordine del giorno

Secondo l'agenzia di stampa Abna il generale di divisione Ali Abdullahi capo di stato maggiore delle forze armate ha dichiarato che l'ordine saggio prudente e deciso del comandante supremo Sua Santità l'ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei che la sua ombra perduri come le preziose direttive di Sua Santità durante la terza guerra imposta è una guida per i comandanti e tutti i membri delle forze armate

Il generale di divisione Abdullahi ha dichiarato che le forze armate pronte a sacrificare la propria vita assicurano al loro caro comandante e alla nazione inviata dell'Iran islamico che resisteranno fino all'ultimo respiro contro qualsiasi aggressione e a ogni livello e tipo

Il capo di stato maggiore delle forze armate ha dichiarato dichiariamo che le potenti forze armate dell'Iran in conformità agli ordini del comandante supremo e dell'imam della comunità musulmana sono pronte a difendere il paese e la nobile nazione iraniana e a rispondere con potenza intensità e senza limitazioni geografiche contro i nemici americani e sionisti utilizzando equipaggiamenti e tecnologie moderne e avanzate e rafforzeranno certamente questa preparazione giorno dopo giorno

Ha aggiunto che i nemici americani e sionisti devono sapere che con una nuova aggressione contro il paese e la nazione inviata dell'Iran islamico affronteranno un nuovo approccio e una risposta inimmaginabile e certamente più intensa ed efficace della terza guerra imposta e siamo noi a determinare e segnare la fine della guerra con la vostra fine