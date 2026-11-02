75 attacchi aerei e missilistici dell'Arabia Saudita contro lo Yemen nelle ultime 24 ore

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Masirah, il generale di brigata Yahya Sari, portavoce delle forze armate yemenite, ha dichiarato: L'aeronautica saudita nelle ultime 24 ore, utilizzando caccia F-15 e Typhoon decollati dalle basi di Khamis Mushait e Taif, ha effettuato 75 attacchi aerei e missilistici contro obiettivi civili nelle province di Saada, Taiz, Amran, Ibb, Dhamar, Lahij, Hodeidah e Al-Jawf.

Yahya Sari in un messaggio pubblicato sui social network ha aggiunto: Sono stati inoltre effettuati attacchi missilistici contro lo Yemen dalla regione di Jizan nel sud dell'Arabia Saudita, che hanno causato la morte e il ferimento di numerosi civili.

Secondo il portavoce delle forze armate yemenite, il totale degli attacchi aerei e missilistici dell'Arabia Saudita dall'inizio dell'escalation delle tensioni contro lo Yemen ha raggiunto 3830.