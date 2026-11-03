Analisi del New York Times di migliaia di discorsi di Trump: volgari, senza senso e contraddittori

Come riportato dall'agenzia di stampa Abna, l'analisi pubblicata dal New York Times utilizzando l'intelligenza artificiale e l'esame di oltre 6500 discorsi e posizioni del presidente americano Donald Trump dall'anno scorso fino ad oggi mostra che il suo modo di parlare, rispetto a quando nel 2016 si candidò per la prima volta alle elezioni presidenziali, è diventato più volgare e meno coerente.

Secondo questo rapporto, l'esame delle dichiarazioni di Trump durante i raduni elettorali e alla Casa Bianca è stato nella maggior parte dei casi sorprendente e solleva molte domande riguardo all'impatto della sua età avanzata e della sua stabilità mentale in questi discorsi.

Il New York Times ha aggiunto che i risultati di questa ricerca mostrano che a volte Trump sembra essere diventato smemorato e ripete le sue parole. Rispetto al suo primo periodo di candidatura alla presidenza nel 2016, è diventato più loquace, usa più spesso termini volgari e ha una maggiore tendenza a generalizzare le questioni.

I lunghi discorsi di Trump in molti casi appaiono più caotici e meno coerenti. Fa dichiarazioni che lasciano perplessi i presenti e li spingono a chiedersi cosa intenda esattamente, o dice parole che sembrano contraddire il suo scopo principale.

Ad esempio, Trump nella nuova sala delle celebrazioni della Casa Bianca aveva detto: Solo chi ha origini spagnole può sopravvivere in caso di caduta dal bordo! Oppure ha pronunciato male il nome dello Stretto di Hormuz e lo ha chiamato "lo Stretto degli ormoni".

Lui in un grande raduno recentemente organizzato nello stato del Tennessee con stupore ha detto: Posso dire le cose più stupide e voi mi applaudite e dite: ti amiamo molto.