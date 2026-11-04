Nuova accusa del regime di Jolani contro Hezbollah libanese

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Nashra, il Ministero dell'Interno della Siria, proseguendo gli sforzi per seminare discordia contro Hezbollah libanese, ha affermato che la Direzione generale dell'intelligence di questo paese, in collaborazione con le forze di sicurezza interna, ha sventato un progetto terroristico che prendeva di mira la raffineria di Homs.

Il regime terroristico di Jolani ha affermato che un nucleo legato a Hezbollah era dietro questo progetto.

Nel comunicato di questo ministero si legge che l'operazione di sicurezza ha portato all'arresto dei membri del nucleo coinvolto in questo progetto e alla scoperta di esplosivi in loro possesso, che erano stati preparati per essere utilizzati nell'attacco alla raffineria.

Il regime di Jolani da qualche tempo è all'opera per seminare discordia contro Hezbollah libanese e creare una crisi nelle relazioni tra Siria e Libano.

La sezione media di Hezbollah libanese ha respinto completamente le accuse contenute nel comunicato delle forze di sicurezza interna di Jolani riguardo al legame di un "presunto nucleo" con questo partito.

Hezbollah ha sottolineato di non avere alcuna presenza o legame sul suolo siriano e alcun legame con attività che perturbano la sicurezza e la stabilità della Siria.

Hezbollah ha sottolineato: L'orientamento principale di Hezbollah è affrontare il nemico israeliano che continua le sue aggressioni contro il Libano e la Siria e l'occupazione di parti del territorio di questi due paesi. Affrontare questo nemico e i suoi progetti espansionistici deve essere la priorità assoluta, e gli sforzi e le posizioni devono essere uniti su questa strada piuttosto che essere accompagnati da accuse che non hanno altro risultato se non quello di servire gli interessi di Israele.

Anche in precedenza, l'organismo di sicurezza del regime di Jolani aveva accusato Hezbollah libanese riguardo all'attacco alla raffineria di Homs in questo paese. Questo organismo aveva affermato che un nucleo legato a Hezbollah libanese aveva avuto un ruolo in questo progetto.