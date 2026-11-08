Avviene dopo la sconfitta elettorale; l'azione di Trump contro i democratici

Secondo un rapporto dell'agenzia Abna che cita Reuters, Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha chiesto al Ministero della Giustizia di questo paese di condurre indagini contro i democratici con l'accusa di aver minacciato varie persone. Egli, pubblicando un messaggio sui social network, ha affermato che le azioni dei democratici equivalgono alla commissione di un reato, ma allo stesso tempo non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua affermazione.

I candidati democratici alle elezioni di metà mandato hanno sconfitto i loro rivali repubblicani che erano sostenitori di Trump e assumeranno il controllo del Congresso da gennaio. I leader di questo partito hanno promesso di esaminare le azioni del governo Trump attraverso audizioni e indagini.

Trump nel suo messaggio ha accusato i democratici di aver inviato messaggi minacciosi a molte persone che sono tutte innocenti!

Nel messaggio di Trump viene anche menzionata Elissa Slotkin, senatrice democratica dello stato del Michigan. Slotkin il mese scorso in un discorso all'Università di Chicago aveva proposto che il Congresso indagasse sulle persone che hanno avuto un ruolo nell'attuazione delle politiche di Trump.