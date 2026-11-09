Il rappresentante di Cuba all'ONU: Siamo pronti a difenderci dall'America

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Ernesto Supron Gusman, rappresentante permanente di Cuba alle Nazioni Unite, in un'intervista con l'emittente Al-Mayadin, ha annunciato che questo paese si sta preparando a un possibile attacco americano.

Ha aggiunto: Cuba desidera un dialogo con l'America sulla base del rispetto reciproco, ma allo stesso tempo si è preparata ad affrontare tutti gli scenari.

Queste dichiarazioni arrivano in una situazione in cui Donald Trump, presidente dell'America, negli ultimi mesi ha lanciato minacce contro Cuba. Trump aveva precedentemente detto che l'America potrebbe intervenire in qualche modo in questo paese, e a un certo punto aveva descritto Cuba come il prossimo obiettivo di Washington.

L'emittente CBS in un rapporto del 26 settembre 2026 (4 Mehr 1405) ha annunciato che l'esercito americano sta esaminando le possibili esigenze del Comando Sud di questo paese in forze di supporto, mediche e polizia militare. Secondo il rapporto di questa emittente, funzionari americani hanno associato questa pianificazione a un attacco a Cuba. Tuttavia, nel documento esaminato da CBS il nome di Cuba non era menzionato, e non c'erano segni dell'emissione di un ordine di invio di forze.

Le tensioni tra Washington e L'Avana negli ultimi mesi sono aumentate in seguito all'intensificazione delle sanzioni americane e alle dichiarazioni minacciose di funzionari americani. I funzionari cubani, annunciando la disponibilità al dialogo con Washington, hanno sottolineato che la sovranità e la struttura politica di questo paese non saranno oggetto di negoziati. Di contro, i funzionari americani hanno parlato della continuazione della pressione sul governo cubano e dell'esame di varie opzioni.