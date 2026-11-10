Scrittrice irlandese: la nuova generazione dell'Occidente sostiene la Palestina

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando il Centro d'informazione palestinese, «Stephanie Chase», scrittrice irlandese, in un articolo sul giornale «The Irish News», ha sottolineato che l'accesso senza precedenti all'informazione nel mondo digitale ha privato i politici e i media tradizionali della possibilità di negare ciò che accade nella Striscia di Gaza.

Ha osservato che, contrariamente a quanto alcuni pensano, il sostegno alla Palestina non è una «moda» o un movimento marginale, ma una reazione profonda da parte di diversi strati della società.

Chase, riferendosi alle pressioni esercitate su figure culturali come «Sally Rooney» e «Macklemore», che a causa delle loro posizioni di sostegno alla Palestina hanno affrontato restrizioni lavorative e sociali, ha aggiunto: i tentativi di governi come quello britannico e americano di etichettare gli attivisti palestinesi dimostrano solo la loro paura della forza di questo movimento.

Questa scrittrice in conclusione ha avvertito che le generazioni future giudicheranno coloro che tacquero di fronte ai crimini di Gaza, e che la solidarietà con la Palestina sarà un movimento che va oltre i limiti politici e mediatici.