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Sparatoria contro una pattuglia delle forze dell'UNIFIL nel sud del Libano

11 novembre 2026 - 11:27
Codice notizia: 1889425
Source: ABNA24
Sparatoria contro una pattuglia delle forze dell'UNIFIL nel sud del Libano

Una delle pattuglie delle forze delle Nazioni Unite in Libano, note come UNIFIL, è stata attaccata nel sud del Libano.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando l'emittente Al-Jazeera, la Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) ha annunciato spari contro queste forze durante una pattuglia nel sud del Libano.

Secondo il rapporto dell'UNIFIL, in questo incidente non è stato causato alcun danno o perdita alle forze di questa organizzazione.

La Forza interinale delle Nazioni Unite ha chiesto al governo libanese di avviare il prima possibile le indagini necessarie per identificare gli autori di questo attacco nonché per processarli e ritenerli responsabili.

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