Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, durante la cerimonia commemorativa dei veterani, ha difeso la guerra contro l'Iran e ha indicato l'Iran come l'iniziatore di questa guerra.

Secondo questo rapporto, durante questa cerimonia il ministro della Guerra americano è stato rimproverato dalla guardia dell'esercito per non aver rispettato il dovuto rispetto vicino alla tomba del Milite ignoto.

Trump, nel suo discorso al cimitero nazionale di Arlington vicino a Washington, ha affermato: «Il coraggio e le capacità dei nostri eminenti militari americani sono stati eccezionali sotto ogni aspetto.»

Ha continuato le sue affermazioni: «Quando questa guerra finirà — il che sarà presto — il mondo diventerà un luogo più sicuro e migliore, più tranquillo e lontano dai pericoli che siamo stati costretti a sopportare.»

Trump, nelle sue dichiarazioni, affermando che Washington non ha iniziato una guerra contro l'Iran e che è Teheran che è in guerra con l'America dal 1979, ha affermato: Le forze americane si sforzano di impedire all'Iran di acquisire la capacità di fabbricare armi nucleari.

Secondo i rapporti disponibili e secondo le statistiche del Pentagono, l'aggressione degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran il 28 febbraio ha portato alla morte di 23 militari americani e al ferimento di centinaia di persone.