Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, « Gholamhossein Darzi », ambasciatore e rappresentante della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite, venerdì sera ora locale (13 novembre 2026, corrispondente al 22 Aban 1405) durante la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito del punto all'ordine del giorno "Situazione in Medio Oriente", dichiarando che l'Iran non ha mai chiuso le porte della diplomazia, ha affermato: l'Iran negli ultimi due anni è entrato più volte in trattative in buona fede. Tuttavia, gli Stati Uniti d'America ogni volta hanno scelto l'aggressione e la minaccia invece della diplomazia; un approccio che continua ancora oggi.

Il più alto diplomatico della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite ha sottolineato: queste esperienze ripetute hanno creato una profonda sfiducia e hanno sollevato seri dubbi sulla prospettiva di riprendere i negoziati, senza garanzie credibili per prevenire la ripetizione di tali azioni illegali. Il percorso da seguire è chiaro. Se Washington è realmente impegnata per una soluzione diplomatica, deve porre immediatamente e senza condizioni fine alla sua aggressione, fornire garanzie credibili di non ripetizione, rispettare i diritti sovrani dell'Iran, revocare il blocco marittimo e tutte le altre misure coercitive unilaterali e illegali, e dimostrare in pratica il suo reale impegno per la diplomazia.

L'ambasciatore e incaricato d'affari dell'Iran presso le Nazioni Unite ha allo stesso tempo sottolineato: permettetemi di dire chiaramente e senza ambiguità: qualsiasi ripresa della guerra di aggressione da parte degli Stati Uniti d'America e del regime israeliano incontrerà una risposta immediata e decisa senza alcuna esitazione; una risposta che colpirà la fonte dell'aggressione, ovunque si trovi. L'Iran, come in passato, eserciterà il suo diritto intrinseco alla legittima difesa in conformità con il diritto internazionale.

Darzi, rivolgendosi al Consiglio di Sicurezza, ha sottolineato: l'Iran continuerà ad adottare tutte le misure necessarie e appropriate per difendere il suo popolo, la sicurezza, gli interessi vitali, la sovranità e l'integrità territoriale, mantenere una deterrenza credibile e sostenibile e garantire la non ripetizione di qualsiasi altra aggressione. Questo Consiglio deve indirizzare le sue richieste all'aggressore, non alla vittima. Il Consiglio deve chiedere agli Stati Uniti d'America di porre fine a tutte le loro azioni e minacce illegali, rispettare i propri obblighi ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e rispettare pienamente il diritto internazionale.