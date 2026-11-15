Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale Wall Street Journal, citando funzionari americani, ha riferito che l'Iran dispone ancora di enormi riserve di missili. Il seguito di questo rapporto afferma che l'Iran continua a ricostruire le sue riserve di missili. Le stime sull'arsenale missilistico dell'Iran hanno un basso livello di affidabilità. La ragione di ciò sono le complessità nel determinare il numero esatto di missili a disposizione dell'Iran, inclusi i missili pronti al lancio e i missili presenti nei magazzini.

In questo rapporto si sottolinea che la ricostruzione delle riserve di missili dell'Iran contraddice le affermazioni dei funzionari dell'amministrazione americana, incluso Trump, secondo cui la potenza militare dell'Iran è stata distrutta.

Ieri anche il giornale sionista Maariv ha riferito che l'Iran si sta preparando a una nuova serie di conflitti con il regime sionista. Ciò mentre gli Stati Uniti e il regime sionista sono confrontati con una realtà che contraddice le dichiarazioni dei loro funzionari nell'ultimo anno sulle capacità militari dell'Iran.