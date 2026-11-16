Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il senatore Chris Van Hollen oggi, domenica, in un'intervista con la CNN ha dichiarato: Ritengo anche che proprio ora dobbiamo usare tutti i nostri poteri per porre fine a questa guerra illegale contro l'Iran.

Questo senatore americano ha aggiunto: Ciò significa che nemmeno un centesimo in più [deve essere speso]. Questa è stata la mia posizione, ma la posizione dell'attuale leader della maggioranza [alla Camera dei rappresentanti] non è tale.

Il senatore Chris Van Hollen ha dichiarato: Penso che il popolo americano abbia detto (in seguito alle elezioni di metà mandato al Congresso americano): ponete fine alla guerra e agite subito per ridurre i prezzi.