Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Mike Pence, vicepresidente di Donald Trump nel suo primo mandato, in un'intervista al programma "Meet the Press" della rete televisiva NBC ha annunciato: Penso che parte della ragione che ha scoraggiato gli elettori (nelle elezioni di metà mandato al Congresso americano) sia stata che, per ragioni sconosciute (dopo l'aggressione illegale contro l'Iran), ci siamo fermati dopo 5 settimane.

Il vicepresidente del primo mandato della presidenza di Trump ha affermato: JD Vance è un brav'uomo, ma il vicepresidente si sbaglia su questa questione.

Mike Pence riguardo alla corruzione nell'amministrazione Trump ha anche sottolineato: I membri delle famiglie dei membri del gabinetto, e persino la famiglia del presidente stesso sono coinvolti nella corruzione; queste questioni sono state davvero preoccupanti per il popolo americano. L'aumento di un miliardo di dollari del patrimonio netto attraverso le criptovalute è sbalorditivo per gli americani.

Poi ha aggiunto: In particolare il fatto che gran parte della sua fonte è stata fornita nel mondo arabo prima della cerimonia di insediamento. Devo dire, nei miei viaggi attraverso il Paese, ho notato che tutte queste questioni hanno preoccupato molti dei nostri più accaniti sostenitori in tutta l'America; coloro che ricordano ancora quella promessa elettorale di "prosciugare la palude" [la corruzione]. L'amministrazione (Trump) stessa e, credo, personalmente il vicepresidente (JD Vance) hanno spinto il partito in una direzione molto lontana dalla responsabilità finanziaria.