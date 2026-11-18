Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Arabi 21, Hassan Sheikh Mohamud, presidente della Somalia, nel suo discorso televisivo ha sottolineato che gli Emirati Arabi Uniti si intromettono negli affari interni di questo paese e cercano di distruggere la sua unità interna e la sua sovranità nazionale.

Ha aggiunto che gli Emirati Arabi Uniti fomentano guerre in Somalia, Yemen, Libia e Sudan.

Sheikh Mohamud ha dichiarato: gli Emirati Arabi Uniti hanno utilizzato il porto di Berbera in Somaliland come corridoio segreto per far fuggire Aidarus al-Zubaidi, presidente del Consiglio di transizione dello Yemen del Sud, all'insaputa del governo somalo.

Ha detto: gli Emirati Arabi Uniti, attraverso il sostegno a gruppi armati e milizie, entrano in guerre per procura in Yemen o in Somalia. Gli Emirati Arabi Uniti non hanno il diritto di firmare accordi con i governi locali riguardo ai porti somali.

Sheikh Mohamud ha aggiunto: gli Emirati Arabi Uniti hanno svolto un ruolo diretto nel riconoscimento dei separatisti del Somaliland da parte di Israele.

Ha menzionato l'annullamento di tutti gli accordi di sicurezza, difesa ed economici con gli Emirati Arabi Uniti e la chiusura dello spazio aereo somalo agli aerei di questo paese da gennaio 2026 fino ad oggi.