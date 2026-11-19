Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Esmail Baghai, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, in reazione ai tentativi dei dirigenti del giornale The New York Times di giustificare la pubblicazione di affermazioni infondate sul legame tra le dighe iraniane e le installazioni militari, ha scritto nel suo account su uno dei social network: a seguito della reazione ferma dell'Iran e dell'indignazione diffusa dell'opinione pubblica per l'articolo infondato del New York Times che cercava di suggerire un legame tra le dighe iraniane e le installazioni militari, sono stato invitato da questo giornale a un'intervista, ma ho rifiutato.

Ha aggiunto: Il New York Times, allontanandosi dai principi fondamentali del giornalismo professionale e avanzando affermazioni infondate riguardo alle dighe iraniane, si è praticamente messo al servizio della promozione della narrazione degli aggressori che, nella guerra illegale contro l'Iran, hanno dimostrato il loro completo disprezzo del diritto umanitario internazionale e dei principi morali più elementari.

Baghai ha osservato: la risposta del New York Times alle critiche, invece di scuse esplicite e assunzione di responsabilità, non è stata altro che un gioco di parole e un tentativo di giustificare l'affermazione iniziale; ma cambiare la formulazione di un'affermazione non crea documenti e prove per essa e non esonera questo media dalla responsabilità.

Ha sottolineato: un media che agisce in conformità con gli interessi della macchina propagandistica della guerra non può contemporaneamente pretendere di preservare la credibilità del giornalismo professionale o aspettarsi che altri ricostruiscano la sua credibilità perduta.