Riferendosi alle sottolineature del leader della rivoluzione sull'unità di 90 milioni di iraniani, ha aggiunto: oggi il pensiero e la visione del mondo di ogni iraniano sono formati in modo tale che un fronte è l'Iran unito con 90 milioni di basij e il pensiero basiji, e sul fronte opposto si trova l'arroganza globale.

Il vicepresidente del Consiglio consultivo islamico, dichiarando che il paese si trova in giorni sensibili, ha sottolineato: ciò che è importante per noi oggi è l'Iran; un Iran che è sotto la gestione del Velayat-e Faqih e del legittimo rappresentante dell'Imam del Tempo, e la cui identità è legata all'islam puro, poiché l'islam che si è manifestato in Iran ha stupito il mondo.

Riferendosi alle ragioni degli attacchi dei nemici contro il paese, ha detto: l'Iran possiede tre componenti importanti che preoccupano l'arroganza globale; primo una civiltà millenaria con radici monoteiste; secondo l'identità e la civiltà islamica di 1400 anni e il godimento dell'islam puro; e terzo l'intelligenza, la comprensione e le elevate capacità del popolo iraniano, e i nemici nella recente guerra hanno preso di mira tutte e tre le componenti, ma oggi il risultato di questa contrapposizione è la resistenza e la vittoria della nazione iraniana contro le pressioni.

Haji Babai, sottolineando che l'Iran si trova in un momento decisivo nel confronto con le potenze mondiali, ha osservato: un giorno l'imam Khomeini disse riguardo all'assedio di Abadan che l'assedio deve essere infranto, e oggi l'ordine e l'intenzione della Guida suprema è che il blocco economico del paese sia infranto. Su questa strada, le petroliere della Repubblica Islamica dell'Iran sono in movimento per infrangere il blocco economico e affrontare pienamente l'arroganza, e l'America deve pagare per le sue azioni.

Riferendosi alla posizione dell'Iran nelle equazioni globali, ha ricordato: oggi la nostra grande forza è il basij e il pensiero basiji, e la Repubblica Islamica dell'Iran si presenta come una potenza influente nelle equazioni internazionali.