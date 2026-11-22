Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, l'ufficio stampa della Marina del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica ha annunciato: due superpetroliere in infrazione che, senza rispettare le direttive emanate dalla Marina del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, transitavano su rotte non autorizzate nell'area dello Stretto di Hormuz, sono esplose e si sono fermate a seguito della collisione con mine marine a nord dell'isola di Ghanam e a est dello Stretto di Hormuz

La Marina del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica avverte i proprietari delle petroliere e le società commerciali e di navigazione che lo Stretto di Hormuz è completamente sotto il controllo e la sorveglianza dei combattenti della Marina del Corpo, e che fidarsi di contrabbandieri come i comandanti del CENTCOM non avrà altro risultato che imporre gravi danni e fallimento ai proprietari delle navi e alle società commerciali

La Marina del Corpo sottolinea ancora una volta che i proprietari e i comandanti delle navi devono prendere sul serio le direttive e gli avvertimenti emanati dagli ufficiali della Marina del Corpo e astenersi dal transitare su rotte non autorizzate e da qualsiasi azione contraria ai regolamenti annunciati