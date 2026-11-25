Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando l'emittente yemenita Al-Masira, il ministero degli Affari esteri e dei Migranti dello Yemen in una dichiarazione ha annunciato che le sanzioni finanziarie e il congelamento dei beni dei funzionari di Sanaa da parte dell'Inghilterra vengono effettuati con l'obiettivo di occultare la sconfitta della coalizione saudita.

Questo ministero ha sottolineato che né l'Inghilterra né alcun'altra potenza sarà in grado di salvare l'Arabia Saudita dalla crisi che essa stessa ha creato nello Yemen, e la via della salvezza è porre fine all'aggressione e al blocco di questo paese.

Questa posizione è stata adottata in reazione all'azione del governo britannico di sanzionare quattro alti funzionari del governo di Sanaa e di congelare i beni di Ansarullah. Il ministero degli Affari esteri dello Yemen, inoltre, ricordando i tempi della colonizzazione inglese e l'avvicinarsi dell'anniversario della partenza degli ultimi militari inglesi il 30 novembre, ha sottolineato che i progetti di dominio non hanno posto nel mondo di oggi.