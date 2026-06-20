Le proteste del popolo albanese contro il progetto della famiglia Trump entrano nel ventesimo giorno

Le proteste del popolo albanese contro il progetto controverso della famiglia Trump sono entrate nel loro ventesimo giorno.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera, per il ventesimo giorno consecutivo, migliaia di albanesi sono scesi in piazza per esprimere la loro rabbia e opposizione al progetto ricreativo legato alla famiglia Trump.

Secondo questo rapporto, migliaia di albanesi si sono radunati ieri a Tirana, la capitale del paese, e hanno scandito lo slogan «L'Albania non è in vendita».

Hanno chiesto le dimissioni del Primo Ministro del paese. Si dice che a seguito di queste proteste, i lavori di costruzione in alcune aree siano stati sospesi.

Va notato che questo piano prevede la costruzione di complessi alberghieri e strutture turistiche sull'isola disabitata di «Sazan», nonché nelle aree di «Zafirnyok» e «Vjosa-Narta» nel sud dell'Albania; aree che in parte si trovano in zone costiere e protette.

Ivanka Trump e Jared Kushner avevano in precedenza annunciato che intendono costruire un'isola privata di 1400 ettari nel mezzo del Mar Mediterraneo.

La figlia di Trump ha dichiarato che questo progetto imponente sarà realizzato in collaborazione con architetti internazionali.

Nell'ambito di questo progetto, l'isola di Sazan, che in precedenza era un sito militare al largo delle coste albanesi, sarà trasformata in un'isola privata della famiglia Trump, e la società di investimento di Kushner realizzerà questo progetto.