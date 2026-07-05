Esecuzione della preghiera funebre sul corpo del leader martire della Rivoluzione nel luogo di preghiera di Teheran
La cerimonia di esecuzione della preghiera funebre sul corpo del leader martire della Rivoluzione si è svolta lunedì mattina (5 luglio 2026) con la partecipazione di funzionari, impiegati statali e vari strati del popolo nel luogo di preghiera dell'imam Khomeini a Teheran, sotto la guida (come imam) dell'ayatollah Ja'far Subhani.
5 luglio 2026 - 18:09
News ID: 1836072
Source: ABNA24
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