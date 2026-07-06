Funerali dei corpi puri del leader martire della Rivoluzione a Teheran

La cerimonia funebre dei corpi puri dell'imam-mujahid-martire, Sua Santità il grande ayatollah Seyyed Ali Khamenei (che la sua anima pura sia santificata), e dei martiri della sua famiglia – il martire Dott. Misbah al-Huda Bagheri Koni, la martire Seyyeda Bushra Khamenei, la martire Zahra Haddad Adel e la martire Zahra Mohammadi Golpayegani – si svolge da questa mattina, martedì (15 Tir 1405 secondo il calendario iraniano), a Teheran.