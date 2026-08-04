Cerimonie di lutto dell'Arba'in di Hussain nel santuario di Sua Santità Fatima Masuma (pace sia su di lei)
Oggi, mercoledì (4 agosto 2026), in concomitanza con l'Arba'in di Hussain, la popolazione di Qom, in cortei funebri, si è riunita nel santuario di Sua Santità Fatima Masuma (pace sia su di lei) per esprimere le proprie condoglianze alla nobile dama della famiglia del Profeta (Karimah Ahl al-Bayt – pace sia su di lei) per il martirio del Signore e Maestro dei martiri (l'Imam Hussain).
4 agosto 2026 - 16:24
Codice notizia: 1848574
Source: ABNA24
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