Khatibzadeh: L'Iran chiede garanzie concrete degli Stati Uniti per porre fine alla guerra

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Saeed Khatibzadeh giovedì in un'intervista con il canale televisivo Russia 1 e in risposta a una domanda sui rapporti dei media americani secondo cui i prossimi negoziati sotto la mediazione della parte qatariota sono giunti a un vicolo cieco, ha dichiarato.

Il capo del Centro di studi politici e internazionali del Ministero degli Affari Esteri ha inoltre aggiunto: Il nostro piano e la nostra politica consistono nel cercare di porre fine a questa crisi attraverso la diplomazia, sebbene la controparte abbia più volte tradito il tavolo dei negoziati.

Ha osservato: Nelle settimane passate e dopo la violazione del memorandum d'intesa di Islamabad da parte del governo degli Stati Uniti, mentre mantenevamo i nostri preparativi di difesa al massimo livello possibile ed eravamo e restiamo pronti per qualsiasi scenario, allo stesso tempo, come paese che ha sempre cercato di prevenire le crisi nella regione, abbiamo cercato di presentare le nostre proposte attraverso mediatori, tra cui Qatar e Pakistan, e in risposta alle domande poste.

Khatibzadeh ha detto: Tra queste proposte c'è il piano di soluzione in sette giorni o il piano di iniziativa in sette giorni, che ora tutti conoscono. Abbiamo presentato questo piano alla parte americana attraverso il Qatar e recentemente abbiamo ricevuto le opinioni della controparte attraverso il mediatore qatariota durante una breve sosta della delegazione del Ministero degli Affari Esteri sulla via del ritorno da New York. In risposta, le opinioni preliminari sono state presentate sul posto al mediatore qatariota, e la palla è nel campo degli Stati Uniti.