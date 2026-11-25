Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, «Gholamhossein Darzi», ambasciatore e rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, durante la riunione del Consiglio di sicurezza ha dichiarato: i rapidi progressi tecnologici hanno trasformato la natura della guerra. Queste evoluzioni aumentano il rischio di escalation dei conflitti, di errori di calcolo e di vittime civili. La tecnologia deve servire l'umanità ed essere impiegata esclusivamente per scopi pacifici, non per l'aggressione, la ricerca del dominio o la violazione della sovranità degli Stati.

Il principale diplomatico iraniano presso le Nazioni Unite ha sottolineato: la militarizzazione dell'intelligenza artificiale e il suo impiego come strumento di aggressione e di escalation dei conflitti, come abbiamo osservato nelle due recenti guerre di aggressione degli Stati Uniti e del regime israeliano contro l'Iran nel giugno 2025 e nel febbraio 2026, suscitano serie preoccupazioni.

Ha sottolineato: in particolare, i rapporti pubblicati confermano l'impiego da parte degli Stati Uniti d'America di sistemi avanzati, tra cui Maven della società Palantir e Claude della società Anthropic, nel corso della barbara guerra di aggressione del 28 febbraio 2026. Questi sistemi sono stati utilizzati per l'analisi delle informazioni, l'identificazione e la definizione delle priorità degli obiettivi e la fornitura delle coordinate degli attacchi.