L'Autorità Palestinese non è stata invitata al vertice in Egitto

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, una fonte di alto livello ha sottolineato in un colloquio con Al-Araby Al-Jadeed che l'Autorità Palestinese non è stata invitata al vertice di Sharm el-Sheikh sull'accordo di cessate il fuoco a Gaza, che dovrebbe tenersi domani in Egitto.
Ieri, la Presidenza egiziana ha annunciato che la città di Sharm el-Sheikh in Egitto ospiterà lunedì un vertice di pace per porre fine alla guerra di Gaza, copresieduto da Sisi e Trump, con la partecipazione dei leader di oltre 20 Paesi. L'accordo di cessate il fuoco di Gaza dovrebbe essere firmato ufficialmente durante questo vertice.
Il quotidiano in lingua ebraica Yedioth Ahronoth ha anche riferito che il regime sionista non parteciperà al vertice di Sharm el-Sheikh.
