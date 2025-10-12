Sheikh Naim Qassem: Le "Generazioni di Sayyed" sono salde sulla via della Wilayah dell'Imam Khamenei

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Manar, lo Sheikh Naim Qassem, Vice Segretario Generale di Hezbollah in Libano, ha dichiarato durante una cerimonia dell'Associazione Culturale di Hezbollah in Libano: "Noi, come leader e pionieri, ci riuniamo in una delle scene più pure, che mostra la volontà di una vita onorevole."

Rivolgendosi ai giovani e agli adolescenti dell'Associazione Scout Imam Mahdi (aj), l'organo culturale di Hezbollah in Libano, ha detto: "Voi siete il futuro luminoso e i pionieri della verità e della giustizia. Voi siete le generazioni di Sayyed sulla via della Wilayah sotto la guida dell'Imam Khamenei."

Lo Sheikh Naim Qassem ha continuato: "Il Sayyed Martire [Sayyed Abbas al-Musawi] è il Signore dei Martiri della Ummah, che vi ha cresciuto per costruire l'alleanza, la determinazione e la speranza per il vostro futuro, affinché conosciate la via di Dio, la via della vita onorevole, dei Mujahidin e dei Martiri, e la via della felicità in questo mondo e nell'Aldilà, e possiate raggiungere una grande salvezza."

Ha sottolineato che, in ogni circostanza, la speranza nella promessa veritiera e promessa per un futuro migliore deve rimanere. "Anche se terremoti e difficoltà vi circondano da ogni lato, voi siete saldi nell'obbedienza a Dio."

Rivolgendosi agli adolescenti di Hezbollah, lo Sheikh Naim Qassem, Vice Segretario Generale di Hezbollah, ha affermato: "Voi siete sulla via della Resistenza, e con Resistenza intendiamo il suo significato più completo e vasto, poiché è una scelta educativa, culturale, morale e politica."

Sottolineando che la Resistenza è la Jihad dell'anima e del nemico, la forza della fede, della volontà, della posizione, della stabilità, dell'onore e dell'indipendenza, ha espresso che "La Resistenza è la scelta di giovani, ragazze, uomini e donne, ed è una buona educazione basata sull'autenticità, l'amore per la patria e la difesa della famiglia e dei propri cari."

Lo Sheikh Naim Qassem ha dichiarato: "Vediamo in voi luce, perdono, sacrificio, servizio alla società e crescita giovanile basata sulla perseveranza. Vi esorto alla fede sincera in Dio, alla bontà verso i genitori, all'educazione religiosa e scientifica e a essere soldati dell'Imam Mahdi (aj)."

Il Vice Segretario Generale di Hezbollah ha continuato: "Sono orgoglioso di essere tra voi, vi amo e desidero che aspettiamo insieme l'Imam Mahdi (aj)."