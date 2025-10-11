Baghaei: l'ingerenza d'Europa negli affari dell'Asia Occidentale non risolve i problemi interni del continente

Esmail Baghaei-Hamaneh, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha respinto categoricamente martedì le affermazioni interventiste e infondate contenute nella dichiarazione congiunta della riunione dei ministri degli Esteri del Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico e dell'Unione Europea, tra cui la ripetizione delle rivendicazioni degli Emirati Arabi Uniti in merito alle isole iraniane di Grande e Piccola Tunb e Abu Musa, l'indebita ingerenza nelle questioni di difesa dell'Iran e la questione nucleare iraniana, e ha messo in guardia contro l'ingerenza distruttiva e divisiva di alcuni paesi europei negli affari della regione del Golfo Persico.

Secondo Pars Today, Baqaei-Hamaneh, sottolineando con forza la sovranità indiscussa e permanente dell'Iran sulle isole iraniane di Grande e Piccola Tunb e Abu Musa come parte integrante del territorio iraniano, ha dichiarato: "Ripetere le rivendicazioni infondate in dichiarazioni politiche non ha alcun valore legale e non modifica la realtà geografica e i fatti storici".

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha espresso la sua gratitudine a tutti i connazionali iraniani, compresi gli iraniani residenti in Europa, che hanno condannato qualsiasi interferenza malevola da parte di parti extraregionali negli affari regionali e l'incitamento a rivendicazioni territoriali ingiuste, in contatto con il Ministero degli Affari Esteri e le missioni diplomatiche iraniane in Europa. Il funzionario ha consigliato ai vicini della sponda meridionale del Golfo Persico di concentrare la loro attenzione sul rafforzamento della fiducia reciproca e sull'espansione dell'amicizia tra i paesi della regione, nonché di affrontare la più grande minaccia alla pace e alla stabilità nella regione, ovvero il regime sionista, invece di ripetere rivendicazioni stereotipate contro l'integrità territoriale dell'Iran e aprire la strada a interventi distruttivi da parte di terze parti.

Condannando il comportamento sedizioso di alcuni Stati membri dell'Unione Europea, tra cui Germania e Francia, che, oltre al loro pieno sostegno al regime genocida di Israele in quanto unico detentore di armi nucleari nella regione, impongono i propri interessi e obiettivi politici all'intera Unione, Baghaei-Hamaneh ha ricordato che l'ingerenza inappropriata dell'Unione Europea negli affari del Golfo Persico e del Mar di Oman non contribuirà a risolvere i conflitti e i problemi interni del continente, ma dimostra semplicemente la loro politica ingannevole e divisiva nei confronti dell'Iran e dell'intera regione del Golfo Persico.

Ricordando la scarsa, non indipendente e malintenzionata performance dei tre Stati membri europei del BARJAM, culminata nell'abuso che hanno fatto del meccanismo di risolvere le controversie del BARJAM per ripristinare le risoluzioni abrogate del Consiglio di Sicurezza, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha aggiunto: "È vergognoso che le parti che hanno causato l'attuale situazione, si siano ora messe nella posizione di ricorrenti".