Al-Dailami: Trump è un criminale

Secondo il corrispondente di ABNA, Ibrahim Mohammad Al-Dailami, ambasciatore dello Yemen nella Repubblica Islamica dell'Iran, in occasione dell'«Ottavo Vertice Internazionale di Solidarietà con i Bambini e gli Adolescenti Palestinesi: Commemorazione del Martire Mohammad al-Durrah, dei bambini martiri di Gaza e della Sacra Difesa di 12 Giorni», ha detto: "Ringrazio gli organizzatori di questo vertice e la Repubblica Islamica per aver tenuto questi seminari. Questi rientrano nel quadro del sostegno a tutti i campi del fronte di Resistenza Palestinese ed è un memoriale per sostenere le sofferenze del popolo palestinese. In cima a queste sofferenze in questa società ci sono i bambini e le donne che hanno pagato un prezzo elevato per questa guerra estesa."

Ha continuato: "L'operazione 'Tempesta di Al-Aqsa' ha dimostrato che tutte le organizzazioni internazionali non sono altro che un'illusione. Il 7 ottobre è stato un giorno di Ayyam Allah (Giorni di Dio) e non dimentichiamo che il mondo ha sostenuto la brutalità del regime sionista e ha visto che non è possibile coesistere con il regime sionista."

L'ambasciatore dello Yemen nella Repubblica Islamica dell'Iran ha sottolineato: "Il sostenitore del regime sionista è stato gli Stati Uniti d'America, e il presidente di quel paese, Trump, è un criminale, e non dobbiamo dimenticare la portata di questi crimini, che hanno colpito il popolo palestinese e l'Ummah islamica."

Al-Dailami, in una parte del suo discorso, ha fatto riferimento a una poesia di un poeta arabo e ha detto: "Dio conosce il valore dei Suoi seguaci, oggi, dopo l'apertura dei valichi e il primo passo intrapreso per rompere questo assedio, i nostri occhi devono essere aperti e le nostre mani devono essere sul grilletto; questo nostro nemico è gente di tradimento e violazione dei patti e non aderisce agli accordi internazionali."

Ha sottolineato che l'Asse della Resistenza, con il suo sacrificio, ha sacrificato cose che un altro gruppo non sacrificherebbe. Hanno dimostrato che la resistenza è l'unica via per la vittoria. Il regime sionista non cercava un accordo se non dopo che il popolo palestinese ha resistito, costringendo così il nemico a implorare la pace. "Questa è una serie di sconfitte per il regime sionista, e noi diciamo al nemico: se tornerete sul campo, torneremo anche noi, e Dio è con noi."

L'ambasciatore dello Yemen nella Repubblica Islamica dell'Iran ha ricordato: "Saremo con i nostri fratelli palestinesi finché il nemico non revocherà l'assedio. Cari fratelli; non dobbiamo essere negligenti riguardo ai crimini del regime sionista. Il ministro della guerra del regime sionista e le autorità militari del regime sionista sottolineano che la loro guerra contro l'Asse della Resistenza continuerà."

Al-Dailami ha detto: "Ci siamo assunti questo dovere e abbiamo sentito che dovevamo sostenere il popolo palestinese, e continueremo questo dovere."