Arresto di uno dei capi di spicco del Partito Ba'ath disciolto in Iraq

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Maalomah, le forze di Hashd al-Sha'bi sono riuscite ad arrestare Abdul Razzaq Odeh, uno dei capi di spicco del Partito Ba'ath disciolto, nella loro più recente operazione di sicurezza.

Secondo il rapporto, l'operazione è stata condotta dopo diverse settimane di monitoraggio informativo dei movimenti di Odeh in Iraq. Era un elemento influente nel precedente regime iracheno ed era coinvolto nella commissione di crimini contro il popolo iracheno, inclusa l'esecuzione di molti innocenti.

È stato anche riferito che questa persona ha intrapreso azioni contro la sicurezza dell'Iraq ed era in contatto con altri capi del Partito Ba'ath disciolto con l'obiettivo di creare disordini nel Paese.

Le forze di Hashd al-Sha'bi hanno dichiarato che non permetteranno al partito di riportare l'Iraq al suo oscuro passato.