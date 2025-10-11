Perché Netanyahu è stato costretto ad accettare il cessate il fuoco a Gaza?

Il portale Al Jazeera Net, in un articolo di analisi firmato da Mahmoud Sultan, ha illustrato i motivi che hanno spinto Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, ad accettare la fine della guerra a Gaza.

Secondo quanto riportato da Pars Today citando la rete Al Alam, l’analisi afferma: una delle ragioni per cui Netanyahu è stato costretto ad accettare il cessate il fuoco è che si è ritrovato, all’interno delle Nazioni Unite, solo e disprezzato davanti al mondo. Inoltre, per timore dell’esecuzione del mandato di arresto emesso nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale, Netanyahu ha evitato di attraversare lo spazio aereo europeo. Quando si è recato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il suo discorso, le delegazioni presenti hanno lasciato la sala, e si è ritrovato a parlare in un’aula vuota, priva dei capi di Stato del mondo.

Le personalità europee hanno apertamente accusato il regime sionista di aver commesso il genocidio, e le richieste di imporre un embargo sulle armi a Israele sono aumentate, persino tra i democratici americani tradizionalmente favorevoli a Tel Aviv, come Jake Sullivan, ex consigliere per la sicurezza nazionale.

Nel mese di agosto 2025, 28 Paesi occidentali hanno chiesto a Tel Aviv di porre fine ai propri crimini a Gaza. Tali richieste sono state accompagnate da minacce di sanzioni culturali, accademiche e sportive contro il regime sionista. Queste sanzioni hanno spinto Nimrod Goren, docente universitario israeliano, ad ammettere che, a causa di Gaza, la maggior parte degli israeliani sente che il mondo è contro di loro. Lo stesso Ehud Olmert, ex primo ministro israeliano, ha riconosciuto che «siamo diventati uno Stato odiato».

Un altro errore di Netanyahu, che lo ha portato all’isolamento e alla necessità di accettare la fine della guerra, è stata la convinzione che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, non lo avrebbe mai costretto a nulla e lo avrebbe sempre sostenuto. Tuttavia, dopo un certo tempo, Netanyahu si è trovato di fronte alle più forti pressioni provenienti proprio da Trump. La preoccupazione del regime sionista per il proprio isolamento è cresciuta a tal punto che Netanyahu ha dichiarato che Tel Aviv deve raggiungere l’autosufficienza economica per poter affrontare l’isolamento.

L’ultimo sondaggio dell’Istituto Pew ha mostrato che il 58% degli israeliani ritiene che il loro regime abbia perso il rispetto della comunità internazionale. Lo stesso sondaggio rivela che la maggior parte degli abitanti dei Territori Occupati desidera la fine della guerra, poiché essa ha distrutto l’immagine internazionale di Israele e ne ha aggravato l’isolamento.

Inoltre, sul piano esterno, il regime sionista si è trovato completamente solo, poiché Trump ha avviato colloqui diretti con Hamas senza informare Tel Aviv, ha revocato le sanzioni contro la Siria e ha espresso disponibilità al dialogo con l’Iran.

D’altra parte, il tentativo israeliano di compiere un atto terroristico contro i leader di Hamas in Qatar ha spinto il team di Trump ad accusare il regime sionista di voler creare tensioni tra Washington e i suoi alleati al di fuori della NATO. Successivamente, Trump ha dichiarato di essere deluso da Netanyahu e ha avvertito che la guerra doveva finire.

Tra le ragioni più importanti che hanno spinto Netanyahu ad accettare la fine della guerra a Gaza, vi è stato anche l’aumento dell’odio verso il regime sionista e le manifestazioni anti-israeliane in Europa, considerate il punto di svolta più pericoloso nella storia delle relazioni tra l’Europa e il regime sionista. Ciò ha fatto sì che Tel Aviv si sentisse sull’orlo del collasso e della dissoluzione.

L’odio contro Israele ha raggiunto un livello tale che, per la prima volta, tutti i suoi alleati hanno minacciato di abbandonarlo. Ciò è accaduto in Paesi che in passato erano completamente immuni da qualsiasi sentimento di ostilità. Quattro giorni prima dell’accordo di Sharm el Sheikh, centinaia di migliaia di persone hanno manifestato in tutta Europa contro Israele; un evento che i media israeliani hanno definito il momento di svolta più pericoloso nella storia dei rapporti tra l’Europa e il regime sionista.

Inoltre, Israele si è trovato sul cammino della disgregazione e della scomparsa, e forse persino di un ritorno collettivo graduale ai luoghi da cui, più di settant’anni fa, erano arrivati.

In tali circostanze, per la prima volta, l’intero mondo si è trovato d’accordo sulla necessità di fermare la guerra, e Netanyahu non ha avuto altra scelta che cedere alla volontà dell’opinione pubblica mondiale. Egli ha dovuto piegarsi al proprio orgoglio e alla propria arroganza, senza aver raggiunto nessuno dei suoi obiettivi, e ora attende il proprio destino e il futuro politico, un futuro che potrebbe concretizzarsi con le sue dimissioni e la trasformazione in un prigioniero in una delle carceri israeliane.