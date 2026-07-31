Maariv: Il ritiro dei militari americani dal Kuwait è una vittoria storica per l'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando fonti palestinesi, il quotidiano ebraico Maariv in un articolo ha riconosciuto: il ritiro delle forze americane dal Kuwait a causa degli attacchi iraniani è considerato una vittoria storica per Teheran.

In un'altra parte dell'articolo di Maariv si legge: il ritiro delle forze americane dal Kuwait è un preludio all'uscita dei militari statunitensi dalle loro basi nella regione, che è una delle condizioni di Teheran per prendere il controllo dell'area del Golfo Persico.

Il quotidiano "Wall Street Journal" ha recentemente riferito, citando funzionari americani, che gli Stati Uniti stanno riconsiderando il livello e la portata della loro presenza militare in Kuwait.

Secondo il rapporto di questo quotidiano americano, il Pentagono stava già esaminando la questione della riduzione delle forze americane in Kuwait prima dell'inizio della guerra con l'Iran, ma dopo gli attacchi iraniani alle basi americane, ha limitato la presenza militare di Washington in questo paese con l'obiettivo di ridurre i rischi e la vulnerabilità delle forze americane.