New York Times: Gli USA hanno preso di mira cittadini iraniani e aree civili

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il New York Times, in un rapporto su quanto accaduto durante l'aggressione americana contro l'Iran e i conflitti nella regione, ha ammesso che i raid aerei statunitensi contro l'Iran hanno causato almeno 1.700 vittime civili.

Sebbene il numero dei martiri dell'aggressione americana contro l'Iran sia superiore a queste cifre, questo rapporto è considerato un'ammissione da parte del giornale americano dell'uccisione di civili in quella guerra.

Il New York Times ha riferito che il 28 febbraio diversi missili Tomahawk sono stati lanciati da navi da guerra americane verso una scuola elementare a Minab, causando 175 vittime. La maggior parte delle vittime erano bambini.

Inoltre, un nuovo tipo di missili americani ha colpito una palestra, una scuola e due aree residenziali nel sud dell'Iran, provocando la morte di 21 persone.