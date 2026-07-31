Khaled Qadumi: La via della resistenza continuerà fino alla vittoria completa

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Khaled Qadumi, rappresentante del movimento Hamas a Teheran, ha sottolineato: Il sangue dei martiri, e in testa a loro il martire Ismail Haniyeh, ex capo dell'ufficio politico del movimento Hamas, rafforzerà la resilienza del fronte della resistenza e ne garantirà la continuità.

Secondo un rapporto dell'account del movimento "Resistenza Islamica Palestinese" sui social media, Khaled al-Qadumi, in un discorso tenuto durante la cerimonia per il secondo anniversario del martirio di Ismail Haniyeh a Teheran, ha dichiarato: Haniyeh, con la sua fede, la sua sincerità e il suo jihad, è diventato un esempio eterno per il popolo palestinese e per tutti i gruppi e le forze della resistenza, e ha dimostrato che il martirio non è la fine del cammino, ma l'inizio della continuazione del cammino dell'onore, della libertà e della dignità.

Qadumi ha sottolineato: Come lo stesso martire Haniyeh sottolineava sempre, l'assassinio dei leader e dei comandanti non abbasserà la bandiera della resistenza, e questa via continuerà fino al raggiungimento della vittoria.

Riferendosi al suo ultimo incontro con il martire Haniyeh a Teheran, ha ricordato la sua fede e la sua costante disponibilità al martirio e ha aggiunto: Haniyeh considerava il martirio come il sogno di ogni combattente sulla via di Dio, e alla fine ha realizzato il suo sogno.

Il rappresentante del movimento Hamas a Teheran ha inoltre sottolineato l'importanza dell'unità della umma islamica e del coordinamento tra i gruppi di resistenza, nonché la necessità di continuare il sostegno al popolo palestinese.