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Financial Times: Continuano i precisi attacchi missilistici dell'Iran

28 luglio 2026 - 15:49
Codice notizia: 1846231
Source: ABNA24
Financial Times: Continuano i precisi attacchi missilistici dell'Iran

Un journal occidental a reconnu les frappes de missiles précises et efficaces de l'Iran contre les États-Unis dans la région.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il Financial Times ha riconosciuto che l'Iran, anche dopo 5 mesi dall'aggressione americana contro il Paese, continua a condurre attacchi missilistici efficaci e precisi.

Il giornale britannico «The Guardian» aveva in precedenza rivelato che l'Iran, durante l'escalation delle tensioni in Medio Oriente, è riuscito a rafforzare la propria capacità di colpire le basi statunitensi e le infrastrutture critiche nella regione. Ciò è stato ottenuto attraverso una combinazione di progressi tecnici nel programma missilistico, l'uso di immagini satellitari e l'adozione di tattiche militari ispirate all'esperienza russa nella guerra in Ucraina.

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