Secondo l'agenzia di stampa Abna, il Financial Times ha riconosciuto che l'Iran, anche dopo 5 mesi dall'aggressione americana contro il Paese, continua a condurre attacchi missilistici efficaci e precisi.

Il giornale britannico «The Guardian» aveva in precedenza rivelato che l'Iran, durante l'escalation delle tensioni in Medio Oriente, è riuscito a rafforzare la propria capacità di colpire le basi statunitensi e le infrastrutture critiche nella regione. Ciò è stato ottenuto attraverso una combinazione di progressi tecnici nel programma missilistico, l'uso di immagini satellitari e l'adozione di tattiche militari ispirate all'esperienza russa nella guerra in Ucraina.