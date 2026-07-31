Dichiarazione di Hezbollah di condanna dell'aggressione americano-saudita contro l'Iraq

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, Hezbollah libanese ha emesso una dichiarazione condannando l'aggressione brutale degli Stati Uniti contro l'Iraq, che ha provocato la morte e il ferimento di diverse persone.

Nella dichiarazione di Hezbollah in merito si legge: "Questa aggressione è una palese e pericolosa violazione del diritto internazionale e una violazione della sovranità e dell'indipendenza dell'Iraq. Questa pericolosa aggressione, condotta con la partecipazione di un paese arabo, è l'inizio di conseguenze pericolose per la regione."

Hezbollah ha sottolineato: "Questa aggressione serve solo gli interessi del piano USA-Israele volto a destabilizzare la regione e a creare divisioni tra la umma musulmana. Sarebbe stato più opportuno che l'Arabia Saudita ricorresse al dialogo e alla negoziazione e aprisse canali di comunicazione diplomatica con l'Iraq per risolvere qualsiasi tensione o crisi."

In un'altra parte della dichiarazione, la Resistenza islamica del Libano ha espresso il proprio sostegno all'Iraq e al suo amato popolo e ha sottolineato: "Lo spargimento di sangue degli iracheni da parte degli Stati Uniti dimostra ancora una volta gli obiettivi ostili di Washington nei confronti dell'Iraq e il suo intento di impedire la stabilità di questo paese."

Hezbollah ha sottolineato: "Di fronte a questa aggressione, è necessario assumere immediatamente una posizione araba, islamica e internazionale ferma e responsabile per porre fine alle politiche ostili degli Stati Uniti. Il silenzio di fronte a queste aggressioni e il continuo chiudere gli occhi di fronte a questo pericoloso approccio avranno sicuramente conseguenze pericolose per la regione."