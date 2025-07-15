La marcia dell'Arba'een inizia dal punto più remoto dell'Iraq

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) – Abna – la marcia dell'Arba'een di Hussaini nell'anno 1447 dell'Egira è iniziata dalla regione di Ras al-Bisha, il punto più remoto dell'Iraq, ovvero Fao, in direzione di Karbala. I pellegrini dell'Arba'een di Hussaini hanno iniziato la loro marcia verso la qibla degli uomini liberi sotto il sole cocente e il caldo intenso. Il percorso da Ras al-Bisha a Karbala è di oltre 600 chilometri e la temperatura in questi giorni supera i 50 gradi Celsius, ma nonostante ciò, i pellegrini si recano a piedi a Karbala per partecipare alla cerimonia dell'Arba'een di Hussaini. Va notato che la marcia o processione dell'Arba'een è un rito sciita che si svolge nei giorni che precedono il 20 di Safar (Arba'een di Hussaini) verso Karbala con l'obiettivo della ziyarat dell'Arba'een. Questa marcia si svolge da diverse parti dell'Iraq e da alcune città dell'Iran, e lungo i percorsi della marcia ci sono stazioni per accogliere i pellegrini, chiamate "Moukeb".