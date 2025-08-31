Pensieri dell'Imam Khamenei | L'Islam puro è l'opposto dell'Islam americano/Hanno paura dell'Islam puro

Questo articolo di Pars Today esamina più da vicino le opinioni dell'Imam Khamenei, il leader della rivoluzione islamica, sui concetti di Islam puro e Islam americano.

Qual è il punto di vista dell'Imam Khamenei sull'Islam Puro e sull'Islam Americano?

L'Ayatollah Khamenei, il leader della Rivoluzione Islamica, ha dichiarato durante il 27° anniversario della scomparsa dell'Imam Khomeini (che la pace sia su di lui) che l'Islam Puro si oppone all'Islam Americano. Ha spiegato che l'Islam americano ha due rami: un ramo è l'Islam rigido e l'altro è l'Islam laico; questo è l'Islam americano. L'arroganza e le forze materiali hanno sostenuto e continuano a sostenere entrambi i rami: a volte li creano, a volte li guidano, a volte li assistono. L'Islam puro si oppone a loro; L'Islam puro è completo e comprende tutti gli aspetti della vita, dalla vita individuale e privata alla creazione di un sistema islamico.

Il leader della Rivoluzione Islamica, riferendosi al fatto che l'Islam americano si oppone attivamente all'Islam puro, ha aggiunto che il nostro venerato Imam ha messo l'Islam americano e l'Islam rigido fianco a fianco; entrambi si oppongono all'Islam puro. Temono l'Islam puro.

L'Islam americano indossa il mantello dell'Islam per servire le potenze straniere e opporsi alla Ummah islamica

L'Imam Khamenei ha anche affermato in un messaggio ai pellegrini dell'hajj che una questione importante e prioritaria è la saggia prospettiva che i sinceri attivisti del mondo islamico devono adottare riguardo alla distinzione tra l'Islam Puro Maomettano e l'Islam Americano, e devono proteggere se stessi e gli altri dal confondere i due. Fu il nostro grande defunto Imam che per primo cercò di evidenziare questa distinzione e di introdurla nel discorso politico del mondo islamico. L'Islam puro è l'Islam della purezza e della spiritualità, della pietà e del governo popolare, l'Islam del "severo verso i miscredenti, misericordioso tra di loro". L'Islam americano, al contrario, è la pratica di vestire la servitù verso gli stranieri sotto le spoglie dell'Islam e di agire contro la comunità musulmana. Diffonde la divisione tra i musulmani, confida nei nemici di Dio piuttosto che nelle promesse divine, combatte contro i musulmani invece di affrontare il sionismo e l'arroganza, e si unisce agli oppressivi Stati Uniti contro la propria nazione o altre nazioni musulmane. Questo non è l'Islam; è un'ipocrisia pericolosa e distruttiva a cui ogni musulmano sincero deve opporsi.

L'Islam americano è l'Islam che si allinea con la tirannia, il sionismo e gli interessi degli Stati Uniti

Il leader della rivoluzione islamica ha anche osservato durante un incontro del Corano che ciò che si osserva nel mondo musulmano è che, in nome dell'Islam, i nemici dell'Islam si oppongono all'Islam sotto le spoglie dell'Islam. Come affermò l'Imam Khomeini (che la pace sia su di lui): l'Islam americano si oppone all'Islam Puro Maomettano. L'Islam americano è la forma di Islam che coopera con la tirannia, si allinea con il sionismo e serve gli obiettivi degli Stati Uniti.