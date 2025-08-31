L'Europa ha usato la sua ultima carta contro l'Iran?

La rivista americana Foreign Policy ha recentemente scritto in un articolo in cui esprimeva dubbi sul successo dell'attivazione del meccanismo di Snapback: Il ripristino delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza è più simbolico e non può colpire l'economia iraniana come le sanzioni statunitensi. Sebbene Russia e Cina non siano in grado di impedire il ripristino di queste sanzioni, possono ostacolare l'attuazione di Snapback. Secondo Pars Today, ciò è avvenuto perché l'Iran non ha accettato le condizioni poste dall'Europa la scorsa settimana.

In base a queste condizioni, in cambio di una sospensione di sei mesi del ripristino delle sanzioni, l'Iran avrebbe dovuto concedere agli ispettori dell'Agenzia accesso illimitato, identificare l'ubicazione dei suoi 400 chilogrammi di uranio arricchito e riprendere i negoziati con gli Stati Uniti.

Tuttavia, gli attacchi israeliani e statunitensi contro l'Iran hanno ridotto la disponibilità del Paese a tenere questi negoziati o a concedere l'accesso agli ispettori dell'Agenzia.

Tuttavia, i tre paesi europei sperano di usare la loro ultima carta e attivare il meccanismo di Snapback per cambiare la posizione dell'Iran, il che sembra improbabile.

Giovedì, Germania, Francia e Inghilterra hanno attivato il processo di ripristino delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro l'Iran, noto come "Snapback". I tre paesi europei, noti come E3, erano tutti parte dell'accordo sul nucleare iraniano del 2015, che mirava a revocare le sanzioni in cambio di limitazioni al programma nucleare iraniano, ma da cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è ritirato nel 2018.