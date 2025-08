Gharibabadi: L'Iran non cerca la guerra, ma risponderà con fermezza a qualsiasi aggressione

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), Kazem Gharibabadi, viceministro degli Affari Legali e Internazionali del Ministero degli Esteri, ha partecipato e parlato questa sera (martedì) 22 luglio alla riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dal titolo: "Promozione della pace e della sicurezza internazionale attraverso il multilateralismo e la risoluzione pacifica delle controversie".

Ha affermato: "Sfortunatamente, il nostro mondo oggi è sempre più confrontato con l'unilateralismo, l'uso di strumenti di sanzione, la flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite e il disprezzo per il diritto internazionale."

Oltre 300 guerre e conflitti armati con decine di milioni di morti e feriti

Gharibabadi ha aggiunto: "Il Sacro Corano nella Sura Al-Ma'idah, versetto 32, dice: 'Per questo motivo abbiamo prescritto ai Figli d'Israele che chiunque uccida una persona, a meno che non abbia ucciso un'altra persona o abbia commesso corruzione sulla terra, sarà come se avesse ucciso tutta l'umanità; e chiunque salvi una vita, sarà come se avesse salvato tutta l'umanità.' Per questo motivo, abbiamo decretato per i Figli d'Israele che chiunque uccida un essere umano senza omicidio o corruzione sulla terra, sarà come se avesse ucciso tutta l'umanità; e chiunque salvi un essere umano dalla morte, sarà come se avesse dato la vita a tutta l'umanità."

Il viceministro degli Esteri ha detto: "Dalla fondazione delle Nazioni Unite e dall'attività del Consiglio di Sicurezza negli ultimi otto decenni, si sono verificati oltre 300 guerre e conflitti armati con decine di milioni di morti e feriti. Decine di governi legittimi sono stati rovesciati a causa di interferenze straniere, principalmente dagli Stati Uniti. Oltre 80 risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sono state veto dagli Stati Uniti come membro permanente del Consiglio di Sicurezza."

3.000 operazioni terroristiche di Israele

Gharibabadi ha aggiunto: "Il regime israeliano, che usa persino acqua e cibo come armi contro esseri umani innocenti, ha condotto oltre 3000 operazioni terroristiche negli ultimi otto decenni, sfollato oltre sette milioni di palestinesi, martirizzato e ferito centinaia di migliaia di persone e detenuto oltre un milione di palestinesi."

Ha continuato: "Questo è lo stesso regime che ha aggredito militarmente i suoi vicini, non è parte di alcun trattato di disarmo di massa e non proliferazione, e detiene centinaia di testate nucleari nel suo arsenale, e voi sapete quali terribili conseguenze ha un'arma nucleare nelle mani di un tale regime criminale per la pace e la sicurezza internazionale."

Il viceministro degli Esteri ha dichiarato: "Nello stesso periodo, nonostante il sostegno incondizionato degli Stati Uniti e il veto di oltre 55 risoluzioni presentate contro i crimini di questo regime nel Consiglio di Sicurezza, oltre 550 risoluzioni sono state approvate contro questo regime nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nel Consiglio per i Diritti Umani, ma nessuna è stata attuata a causa del sostegno di alcuni paesi che si professano difensori dei diritti umani e della pace e sicurezza internazionale."

Martirio di 1100 persone

Ha detto: "Con una tale storia di crimini e aggressioni, all'alba del 13 giugno 2025, il regime sionista, sotto la guida di un criminale di guerra - per il quale è stato emesso un mandato di arresto dalla Corte Penale Internazionale - in un atto aggressivo e in chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale, ha lanciato attacchi armati contro la Repubblica Islamica dell'Iran. Gli Stati Uniti, membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, hanno successivamente, con la piena complicità del regime aggressore israeliano, condotto una serie di attacchi contro tre strutture nucleari pacifiche sotto salvaguardia dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'Iran."

Gharibabadi ha aggiunto: "Il rappresentante del regime, in dichiarazioni ingannevoli in questo Consiglio il 20 giugno, ha affermato che l'aggressione militare contro l'Iran è stata effettuata in piena conformità con il diritto internazionale e nel rispetto dei principi di distinzione e proporzionalità, e che sono stati attaccati solo obiettivi militari!"

Ha detto: "Informo il Consiglio di Sicurezza che l'aggressione militare e la campagna di omicidi familiari di questo regime hanno portato al martirio di 1100 persone, tra cui 132 donne e 45 bambini, 26 membri del personale medico, il ferimento di 5750 persone, la distruzione di oltre 8200 unità abitative, 17 ospedali e strutture sanitarie, 11 ambulanze e alcune infrastrutture civili in Iran. Questo regime criminale, nell'attacco alla prigione di Evin a Teheran, ha martirizzato oltre 70 persone innocenti, comprese le famiglie dei prigionieri. In un altro atto aggressivo, per assassinare un professore universitario, il regime ha martirizzato 15 membri della sua famiglia! In un altro atto armato, il regime ha preso di mira un edificio residenziale di 14 piani e ha martirizzato 60 persone, tra cui 20 bambini."

Non abbiamo minacciato gli Stati Uniti con un attacco armato

Gharibabadi ha aggiunto: "Il rappresentante degli Stati Uniti, nella sua lettera del 27 giugno al Presidente del Consiglio di Sicurezza, per giustificare l'aggressione contro le strutture nucleari pacifiche dell'Iran, ha sfacciatamente affermato che questi attacchi sono stati effettuati nel quadro dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e per eliminare la minaccia del programma nucleare iraniano contro il regime israeliano e la pace e la sicurezza internazionale."

Ha detto: "L'Iran non ha attaccato nessun paese negli ultimi secoli. Non abbiamo minacciato gli Stati Uniti con un attacco armato. Non abbiamo basi militari intorno agli Stati Uniti. Ma gli Stati Uniti hanno oltre 5.000 bombe nucleari e hanno usato questa arma disumana anche contro il popolo innocente del Giappone, hanno oltre 700 basi militari in più di 130 paesi con diverse centinaia di migliaia di forze militari, hanno stabilito numerose basi militari nella regione del Golfo Persico e intorno all'Iran. È l'Iran una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale o gli Stati Uniti?!"

Il diplomatico iraniano ha detto: "Il programma nucleare iraniano è sempre stato pacifico e sotto la stretta supervisione dell'Agenzia. Per oltre tre decenni, il regime sionista ha parlato della bomba atomica iraniana e ha ingannato l'opinione pubblica e alcuni paesi, ma dov'è questa bomba atomica?! Non è davvero ridicolo che un regime che possiede tutti i tipi di armi di distruzione di massa e non è nemmeno parte dei relativi trattati internazionali, e la cui intera oscura storia di otto decenni è aggressione, crimine e barbarie, faccia accuse irreali a un membro del Trattato di Non Proliferazione?!"

Il viceministro degli Esteri ha detto: "L'affermazione di legittima difesa ai sensi dell'articolo 51 della Carta è valida solo quando si verifica un attacco armato, e in assenza di tale attacco, l'uso della forza costituirà aggressione. Questo mentre gli Stati Uniti e il regime sionista non erano stati attaccati militarmente dall'Iran."

Il Ministro della Difesa francese ha ammesso la partecipazione militare a sostegno del regime

Gharibabadi ha continuato: "Mentre la maggior parte dei paesi ha condannato l'aggressione del regime sionista e degli Stati Uniti contro il mio paese, in questo contesto, tre paesi europei, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio dei Governatori e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e il Direttore Generale dell'Agenzia, hanno agito in modo parziale e non hanno adempiuto alle loro responsabilità. Si noti che l'Iran è stato aggredito da due regimi con armi nucleari, ma gli Stati Uniti e i suoi sostenitori hanno impedito l'emissione di una risoluzione nel Consiglio di Sicurezza e nel Consiglio dei Governatori. Il Cancelliere tedesco ha descritto l'aggressione del regime sionista come 'lavoro sporco per loro'. Il Ministro della Difesa francese ha ammesso la partecipazione militare a sostegno del regime. Il Primo Ministro britannico, in dichiarazioni politiche e infondate, ha giustificato gli attacchi descrivendo il programma nucleare pacifico dell'Iran come una minaccia. Il Direttore Generale dell'Agenzia, invece di condannare questi attacchi, continua a cercare di ispezionare le strutture colpite, ovviamente per determinare l'entità dell'impatto degli attacchi contro le strutture nucleari."

L'attacco a strutture nucleari sotto salvaguardia è un crimine grave

Il diplomatico iraniano ha detto: "Questi silenzi, questi appoggi all'aggressione e queste inerzie mettono in pericolo lo stato di diritto a livello internazionale. È questo il multilateralismo e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che questo Consiglio difende? È questa la giustizia che la Carta aveva promesso all'umanità? Se il Consiglio di Sicurezza è incapace di adempiere alle sue responsabilità, quale entità dovrebbe proteggere la pace e la sicurezza internazionale?!"

Ha aggiunto: "L'attacco a strutture nucleari sotto salvaguardia è un crimine grave. La mancata emissione di una risoluzione di condanna nel Consiglio dei Governatori e nel Consiglio di Sicurezza e la mancata condanna degli attacchi da parte del Direttore Generale dell'Agenzia e di alcuni membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, quale messaggio può avere per gli stati membri dell'Agenzia?! Perché questi paesi e organismi hanno taciuto di fronte all'esclusione del regime sionista dal Trattato di Non Proliferazione e allo sviluppo del programma di armi nucleari da parte di questo regime?! Questo silenzio non invia forse il messaggio a paesi come l'Iran che, se non siete membri del Trattato di Non Proliferazione, non solo non avrete obblighi, ma sarete anche premiati e godrete dell'impunità?!"

Violazione della norma imperativa "Divieto di aggressione"

Ha aggiunto: "Secondo il diritto internazionale, la commissione di un atto illecito internazionale comporta la responsabilità internazionale e il trasgressore è tenuto a risarcire i danni e a non ripetere l'atto."

Il diplomatico iraniano ha detto: "La Repubblica Islamica dell'Iran, oltre a una difesa ferma e legittima del proprio popolo e del proprio territorio, perseguirà tutti i suoi diritti per ottenere giustizia attraverso i canali diplomatici, legali e giudiziari internazionali, anche attraverso le corti e i tribunali internazionali. Gli Stati sono proibiti dal riconoscere situazioni derivanti dalla violazione di norme imperative del diritto internazionale, altrimenti ciò comporterebbe per loro la responsabilità internazionale. Le azioni aggressive del regime israeliano e degli Stati Uniti contro l'Iran violano la norma imperativa 'Divieto di aggressione' e i terzi Stati non sono autorizzati a riconoscerle come azioni legali né a fornire assistenza o aiuto nel mantenimento di tali situazioni."

Tre paesi europei non hanno legittimità legale

Il diplomatico iraniano ha dichiarato: "Uno stato con armi nucleari nel Trattato di Non Proliferazione e un regime con armi nucleari al di fuori del trattato hanno attaccato militarmente le strutture nucleari di uno stato membro del Trattato di Non Proliferazione che erano sotto salvaguardie dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Ora, tre stati europei, due dei quali sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e hanno violato le disposizioni della risoluzione 2231 di questo stesso Consiglio, hanno reso pubblica la loro intenzione di ripristinare le sanzioni del Consiglio di Sicurezza che erano state imposte due decenni fa a causa delle attività di queste stesse strutture che sono state attaccate e che affermano siano state distrutte, e che sono state revocate a seguito del JCPOA."

Ha aggiunto: "Questo livello di doppi standard e di disprezzo per i principi e gli obiettivi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite da parte dei suoi stessi membri è davvero incomprensibile."

Gharibabadi ha affermato: "I tre paesi europei non hanno legittimità legale e, poiché non hanno rispettato i loro impegni chiave nell'ambito del JCPOA e hanno sostenuto l'aggressore durante la recente aggressione, qualsiasi tentativo di attivare il meccanismo di scatto, soprattutto per un accordo che non è in vigore da 7 anni, è considerato un abuso e illegale e deve essere respinto."

La storia giudicherà

Il diplomatico iraniano ha detto: "Crediamo che la pace non si ottenga con le bombe e la coercizione, ma attraverso il rispetto dei diritti, la giustizia e la diplomazia. La normalizzazione dell'aggressione deve essere chiaramente respinta."

Ha detto: "Il Consiglio di Sicurezza non dovrebbe diventare uno strumento al servizio degli interessi di poteri specifici, ma dovrebbe essere un custode della giustizia, della pace e della sicurezza per tutti i paesi, indipendentemente dalla loro dimensione, potere o orientamento politico."

Gharibabadi ha aggiunto: "Sfortunatamente, dobbiamo dichiarare apertamente che il Consiglio di Sicurezza non è stato in grado o non ha voluto rispondere in modo appropriato e deciso alle aggressioni manifeste contro la sovranità nazionale di alcuni paesi, all'occupazione militare di territori, al genocidio, ai blocchi economici illegali e al sostegno al terrorismo di stato. L'elenco di questi fallimenti è lungo e preoccupante."

Ha affermato: "La storia giudicherà se il Consiglio di Sicurezza ha svolto correttamente il suo importante compito nei confronti delle nazioni. L'opportunità di correggere, rivedere e tornare ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite esiste ancora, ma questa opportunità non è eterna."

Nessuno dovrebbe fare errori di calcolo

Ha dichiarato che l'Iran è un paese pacifico, ricordando: "Ma nessuno dovrebbe fare errori di calcolo. Di fronte all'aggressione, resisteremo uniti e determinati e daremo una dura lezione agli aggressori."

Gharibabadi ha continuato: "Le recenti aggressioni sono avvenute mentre eravamo nel mezzo dei negoziati nucleari con gli Stati Uniti, il che dimostra che gli Stati Uniti non erano sinceri nei negoziati e che il programma nucleare non è altro che una scusa. I nemici dell'Iran hanno preso di mira l'indipendenza e l'unità nazionale dell'Iran, ma le nostre potenti forze armate e il nostro popolo unito li hanno completamente delusi. L'Iran è in piedi con orgoglio e fermezza."

Il viceministro degli Esteri ha detto: "Non abbiamo cercato la guerra, ma difenderemo il nostro popolo e il nostro paese con la ferocia di un leone. Gli aggressori devono sapere che le loro cospirazioni falliranno e che è l'Iran a rimanere saldo."